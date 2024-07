A Cortina il Campionato Italiano di Downhill oltre 350 iscritti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – Si disputerà il 20 e il 21 luglio ad’Ampezzo ildi, disciplina del ciclismo praticata ormai non più solo dai giovani ma anche da donne e uomini, riscuotendo un successo sempre crescente. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. Dopo aver ospitato la Coppa Italia nel 2023,si appresta ancora una volta ad accogliere una gara prestigiosa che si preannuncia già uno spettacolo di adrenalina pura: una discesa secca, tutta di un fiato, che designerà il campione d’Italia e assegnerà per questa stagione agonistica l’ambita maglia tricolore. E la discesa sarà quella dalla famosa pista “Lucifer”, che dal Col Druscié, con un dislivello di quasi 300 metri, si snoda per 1.700 metri di tracciato, passando tra boschi e rocce, in pieno stile