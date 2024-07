5 metodi per lavare i costumi da bagno e farli durare più a lungo

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quando arriva l’estate si è alle prese con capi di abbigliamento molto differenti da quelli invernali: diversi tessuti, diverse consistenze, diversi lavaggi. Ma questo non significa che non si debba essere meno cauti – per non rovinarli. Anche tessuti resistenti come l’elastan o il cotone possono rovinarsi, e non solo nel corso dell’asciugatura. Allora cercare di capire comedali tutela dall’usura, considerando che in effetti isi consumano molto già di per sé, assottigliandosi ogni volta che vi sedete su uno scoglio o sulla sabbia calda. Peggio ancora se usate l’idromassaggio: le sostanze usate per queste vasche possono nuocere ai tessuti, per cui bisogna prestare molta attenzione. Rimozione delle macchie Fonte: iStockSuipossono essere generate macchie di diversa natura.