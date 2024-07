Troppo Studiosa | Nessun Risarcimento per Ilaria Morta nel Terremoto dell' Aquila

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'- La Corte d'Appello ha negato ilper la morte diRambaldi, studentessa di Ingegneria di Lanciano, deceduta neldel 6 aprile 2009. La sentenza, che fa discutere, attribuisce la responsabilità alla stessa vittima per il suo "attaccamento al dovere" e per essere rimasta in città a seguire le ore di laboratorio universitario. La decisionea Corte d'Appello conferma la precedente sentenza del tribunale civile del 2022, che aveva respinto la richiesta di. I giudici hanno ritenuto che, così come altri studenti morti nel crolloa palazzina in via Gabriele D'Annunzio, fosse in parte responsabilea sua morte per non aver lasciato L'nonostante le scosse precedenti, inclusa quella del 30 marzo.