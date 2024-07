Spese impreviste in famiglia Ecco la soluzione rapida per aiutare chi ha bisogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una spesa medica imprevista, le rate straordinarie condominiali, la perdita del lavoro. Sono tanti gli imprevisti che mettono in crisi i bilanci fragili di famiglie non benestanti. A loro si rivolge il progetto "300+1", mirato ad affrontare problematiche socieconomiche. Guidato dalla cooperativa sociale Albatros (capofila), in collaborazione con la Fondazione Ticino Olona e con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo e Fondazione Peppino Vismara, è attivo nel Legnanese, Castanese, Abbiatense e Magentino. Da ottobre 2023 a oggi, 51 sono state le richieste di prestito solidale arrivate al progetto: 15 sono state concesse, 22 sono in fase di valutazione, 14 non sono state accolte. Il percorso di educazione finanziaria (necessario) può essere attivato anche in assenza di cessione; 18 sono i percorsi attualmente attivi.