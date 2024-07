Scuola e lavoro l’istruzione dei genitori pesa sui figli | laureati in calo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Di grande importanza il report di Istat Livelli di istruzione e ritorni occupazionali, che offre una panoramica dell’Italia nell’anno 2023. Svariati gli aspetti fronteggiati, analizzando le tante forme di interconnessione tra istruzione e occupazione. L’Italia risulta spaccata in due tronconi, con la questione meridionale che non dà tregua, ma anche frammentata sotto l’aspetto dell’uguaglianza sociale. Di seguito i numeri che evidenziano le motivazioni alla base di un sistema che arranca. I vantaggi della laurea “Il diploma è considerato il livello di formazione minimo indispensabile per una partecipazione al mercato delche abbia potenziale di crescita professionale”. Tra il 2022 e il 2023 è stata evidenziata una crescita di circa un punto percentuale per qualsiasi titolo di studio.