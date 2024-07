Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 luglio 2024 | Acquario ispirato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Giornata faticosa: recupera serenità e disponibilità. Attenzione a polemiche inutili. Toro Altre priorità rispetto all’amore, ultimamente. Lavoro e studio sono in fase di verifica. Gemelli Ci sono rallentamenti, le risposte non arrivano, ma alla fine avrai ragione tu. Non essere impaziente. Cancro Acquisti importanti in vista. Stelle favorevoli per chi pensa alla convivenza o al matrimonio. Leone Luna e Venere sono favorevoli per gli incontri con la persona che ti piace: cerca di incontrarla tra oggi e domani. Vergine Voglia di rimetterti in gioco nel lavoro: cambiamenti tanto desiderati in arrivo. Bilancia Evita le provocazioni di persone che ce l’hanno con te per qualche motivo. Scorpione Il cielo sostiene storie senza impegno.