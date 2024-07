Oroscopo Branko giovedì 18 luglio 2024 | Acquario ispirato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’diper oggi,18Ariete Cari Ariete, la situazione finanziaria in questo momento richiede prudenza, bilanciate entrate e uscite e tutto andrà bene! In amore potreste incontrare una persona speciale. Toro Cari amici del Toro, nel corso delle prossime ore potreste ricevere un’offerta di lavoro interessante. Mercurio e Venere in Leone porteranno energia. Gemelli Cari Gemelli, Giove nel segno porta fortuna, attenzione a chi vi invidia o vuole ostacolarvi. L’amore è favorito con la Luna al primo quarto e sarete irresistibili. Cancro Cari Cancro, cielo favorevole per gli affari ma in amore è meglio procedere con calma. Molto calma. In generale sembrate avere un tocco magico, sfruttate questo periodo per investire! Leone Cari amici del Leone, Venere e Mercurio nel segno portano fortuna in amore e negli affari.