Morata | Milan non vedo l’ora E arriva anche il sì per Fullkrug

(Di giovedì 18 luglio 2024) Visite mediche a Madrid, poi l’incontro con l’ad Furlani per la firma sul contratto, quadriennale con opzione sul quinto, a 5 milioni a stagione: il dado è tratto, ilha il suo nuovo centravanti, Alvaro. All’Atletico, la clausola rescissoria di 13 milioni. L’attaccante, 32 anni a ottobre, salterà la tournée negli Stati Uniti causa vacanze ed esordirà il 13 agosto, a San Siro, in occasione del Trofeo Berlusconi contro il Monza. "Parto con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, un po’ di riposo, altrimenti mi allenerei fin da subito. Mi hanno convinto la fiducia di Ibrahimovic, della squadra e di Fonseca. Ho davanti i migliori anni della mia carriera, nondi iniziare in questo grande club", le prime parole a Sky. "Alvaro è un grande campione, si vede subito, non è un caso che gli sia stata data la fascia di capitano della Spagna.