Mondiali softball 2024 | l’Italia cede al Portorico al secondo extra inning

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arriva un’altra sconfitta peraidi. Nella rassegna in corso a Castions di Strada, in provincia di Udine, le azzurre hanno ceduto solo alcontro il, nel match valido per il Placement Round. Si complica dunque la rincorsa al quinto posto della nazionale italiana, che era partita bene nel primo, dove aveva trovato subito due punti con un doppio di Cecchetti e Piancastelli. Ilperò ha risposto prontamente con Cordova e Carter, ma successivamente tornano di nuovo avanti le ragazze di Pizzolini grazie ad un groundsout di Barbara McKenzie e il punto di Dayton. Le azzurre aumentano poi il vantaggio con un singolo al centro di Filler che manda a segno Dayton Al sestole caraibiche tornano in parità con un singolo di Roman e con un sacrificio di Carter.