Luciano De Crescenzo 5 anni fa se ne andava l’ingegnere filosofo antesignano di TikToker e influencer

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Giuseppe Delle Cave Cinquefa, il 18 luglio del 2019, se nea 91De, ingegnere di professore ma, scrittore, regista e attore per amore. Un desiderio smodato, il suo, di raccontare Napoli al mondo, anticipando le mode ed in controtendenza rispetto alla narrazione dominante di un Sud arrendevole e rassegnato ad essere subalterno al Nord. Le moderne tecniche di storytelling usate da(di cui fu sicuramente un) erano già tutte presenti infatti nelle gags immaginate e scritte dal regista di Così parlò Bellavista, film cult della napoletanità, tratto dall’omonimo romanzo pubblicato per la prima volta nel 1977 e che segnò un vero e proprio spartiacque nella rappresentazione plastica di Napoli nel mondo.