Le vecchie cassette dei film Disney oggi sono tesori | su eBay una è arrivata a 9 000 euro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Forse non lo sapete ma nascosto in casa potreste avere un tesoro. Non sotto forma di monete o banconote, bensì diVHS da videoregistratore. Un prodotto ormai decisamente fuori moda, nell’epoca dello streaming (e prima ancora dei dvd). Ma alcune, negli anni, hanno assunto un valore davvero altissimo. Come spiegato da un video diventato virale su TikTok, il VHS de La Bella e la Bestia è in vendita super cifre che vanno dai 2.900 ai 28.000. Uno dei modelli mostrati, in particolare, viene venduto 9.000