Laver Cup 2024 definito il Team Europa | Jannik Sinner non ci sarà

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilè ormai al completo per laCup, in programma dal 20 al 22 settembre a Berlino. Nella competizione ideata da Federer che ripropone la sfida tra tennisti europei e resto del mondo, spicca l’assenza del numero 1 al mondo. L’azzurro non ha inserito questo evento nella sua fitta programmazione estiva, che vedrà tra i diversi appuntamenti di rilievo l’Olimpiade di Parigi, gli Us Open e la convocazione per la Coppa Davis, nella settimana che va dal 10 al 15 settembre. Un ragionamento simile per Novak Djokovic, altro big illustre che nonpresente, mentre guiderà la squadra capitanata da Bjorn Borg il neo vincitore di Wimbledon Carlos Alcaraz. Assieme a lui anche Rafa Nadal, poi Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud.