La Croce i Bacci Pietro e la scuola di pippa | storia di eredità arte e lascivia ad Arezzo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Usava una volta, che commercianti, banchieri usurai o arricchiti velocemente, lasciassero per opere religiose ingenti proprietà o denaro. Matteo, ricco commerciante di tessuti la cui famiglia proveniva da Pieve Sietina, in testamento lasciò una somma considerevole e un terreno coltivato a vigna sopra il Castelluccio, per opere religiose, al fine di essere perdonato del suo successo finanziario. Solo 30 anni dopo, nel 1447, venduta anche la vigna, suo figlio Francesco iniziò i lavori nella basilica di San Francesco ade il lavoro fu affidato al vecchio Lorenzo Bicci, vecchio pittore che abbellì il portale della Cappellanella stessa basilica con tre affreschi, ma con uno stile senza le innovazioni del tempo, cioè piatto senza movimento.