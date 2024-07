Kate Hudson smentisce | Non ho obbligato Matthew McConaughey a usare il deodorante!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'attriceha voluto smentire i gossip riguardanti un "problema di igiene" disul set di Tutti pazzi per l'oro.ha voluto smentire una leggenda metropolitana legata alle riprese del film Tutti pazzi per l'oro, distribuito nelle sale nel 2008, secondo la quale avesse chiesto adiilsul set. L'attrice, ospite della trasmissione Watch What Happens Live, ha potuto chiarire definitivamente quanto accaduto quando ha avuto la possibilità di recitare ancora accanto all'amico e collega. La fine del gossipnon usa ilda oltre 35 anni e, secondo alcune indiscrezioni, l'attrice lo avevaa interrompere questa sua abitudine, durante le riprese del film del 2008.ha invece