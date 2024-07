Inter-Juventus dispetti e veleni | Chiesa a zero ripicca Cabal Scenario clamoroso!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lo avevamo detto già nella giornata di ieri, quando avevamo dato la notizia del sorpasso per: non è la prima e non sarà l’ultima volta in cuisi scontrano sul mercato. I bianconeri sono andati decisi su Juan, centrale del Verona finito nel mirino dei nerazzurri che cercavano un jolly difensivo per sopperire all’assenza di Buchanan e permettere a Darmian di liberarsi dai compiti strettamente consoni al pacchetto arretrato per spostarsi sull’esterno e dare il cambio a Dumfries. Un acquisto particolare per i bianconeri, utile sì per rinfoltire un reparto che, tra Rugani al passo d’addio e Tiago Djalò rimasto oggetto misterioso per tutta la seconda metà della passata stagione, necessita sicuramente di un rinforzo anche in termini numerici.è duttile, relativamente giovane, ma a 24 anni ha fatto bene solo al Verona in un campionato da salvezza.