Intanto ieri l’allenatore ha concesso una mezza giornata di riposo a Orsolini e compagni Valles ecco i prezzi dei biglietti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gradita sorpresa peralla fine dell’allenamento del mattino. Vista l’intensità della seduta e le temperature record che avrebbero rischiato di ‘prosciugare’ la squadra nel pomeriggio, Vincenzo Italiano ha deciso di concedere unadiai suoi calciatori. Il recupero, in questa fase della stagione in cui i ritmi di lavori sono elevati almeno quanto le temperature, è un aspetto decisivo, come ile la dieta: in questo Italiano e gli uomini del suo staff non stanno lasciando nulla al caso. Oggi svolgerà il suo primo allenamento Lucasz Skorupski, tra sabato e domenica rimetterà invece piede a Casteldebole Riccardo Calafiori.