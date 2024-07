In Toscana stop al lavoro nei cantieri edili e nelle cave nei giorni da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE – Niente lavori neiore più calde neida. Dopo l’ordinanza per i lavoratori agricoli la Regionealza il livello della tutela di chi lavora neidi temperature proibitive. L’ordinanza, che prevede sanzioni per chi violi le prescrizioni vieta ilin condizioni di esposizione prolungata dalle 12,30 alle 16, ogni giorno, fino al 31 agosto, così come era già stato fatto la scorsa settimana, con le stesse indicazioni e gli stessi orari, per ilnei campi eserre. Fanno eccezione pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori nel caso si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità.