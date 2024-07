Hyundai Ioniq 7 | SUV elettrico a 7 posti in arrivo nel 2025

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) La casa coreanaannuncia l’dell’7, il suo nuovo SUVa 7, che debutterà quest’anno e sarà in vendita a partire dalha ufficializzato l’uscita del suo nuovo SUVa 7, previsto per il debutto quest’anno e disponibile sul mercato nel. Il nome del nuovo modello potrebbe essere7 o9 e sarà ispirato alla concept carSeven presentata nel 2021, con design e powertrain simili alla Kia EV9. Questo significa che potrà beneficiare di una gamma di powertrain e batterie simili a quelle della cugina Kia, con potenze che spaziano da 203 CV a 585 CV e un’autonomia che supera i 500 km per la versione base e si aggira intorno ai 400-450 km per la variante più potente. La7 eredita le linee spigolose e futuristiche del conceptSeven, che si traducono in un design deciso e distintivo.