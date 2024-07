Giulia Valentina l’ex di Fedez è incinta | arriva la reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024)di: ladicompagna di, ha annunciato sui social di essere: ai follower non è sfuggita laimmediata di. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha annunciato di essere in attesa del primo figlio dal compagno a cui è legata da sette anni ma di cui non ha mai rivelato l’identità. “Mi sono chiesta come dirlo – affermanel filmato – La prima idea: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, qualcosa che mi copre ma da cui si possa capire. In bianco e nero eh, una cosa di classe, elegante, non volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel, ma che imbarazzo con Manuel, dopo tutto quello che gli ho fatto passare Ma poi forse è anche troppo sexy per me. Allora ho pensato a una cosa più spiritosa.