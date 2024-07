Estate tempo di diete e promesse…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ogni anno, in questo periodo, ci segnalatee rimedi per perdere peso in prossimità delle vacanze estive. Quest’anno siamo arrivati un filo lunghi, ma siamo sicuri ci siano ancora persone che devono andare in vacanza e che si pongono il solito dilemma: ho troppa pancia, devo fare una dieta? Quello è il momento in cui si rischia di imbattersi in chi, pur avendo magari studiato nutrizione nella maniera corretta, ci proponee percorsi che non hanno in realtà nulla di scientificamente provato alle spalle. La Biorisonanza Kyminasi Si tratta di una tecnica basata sull’uso dei campi elettromagnetici per influenzare il nostro corpo. Dai suoi sostenitori viene presentata come soluzione per svariati problemi di salute, inclusi quelli di peso.