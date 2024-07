Corriere dello Sport – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 11:33:28 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Roma su Soulé, Osimhen verso il Psg, Laurienté per la Lazio: tante le operazioni di mercato, tante leche stanno per entrare nel vivo. Vivi in tempo reale tutti gli aggiornamenti della giornata, di giovedì 18 luglio, con la diretta del-Stadio. 10:45 Lindstrom sta per lasciare Napoli Jesper Lindstrom si candida a diventare il primo giocatore a lasciare il Napoli di Conte. La trattativa con l’Everton procede spedita, l’accordo tra i club è a un passo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che, se esercitato, porterà a un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. 10:33 Juventus, gelo con l’Atalanta Juventus, gelo con l’Atalanta per l’affare Koopmeiners dichiarato incedibile dal club nerazzurro.