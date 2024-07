Canta Ginevra la musica è poesia Mundus in piazza a Scandiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il festivalstasera arriva a- inFiume, alle 21,30 – con uno spettacolo fatto die parole: "È stato un tempo il mondo". Protagonista èDi Marco, che fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio. Accompagnati da Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras, electronics).Di Marco, fra le più raffinatenti del panorama italiano, nel suo percorso artistico incrocia volti, suoni, memorie, fa suoi canti in lingue diverse, si confronta con artisti italiani e internazionali in un continuo scambiole e umano. Le sue canzoni in cui interpreta i testi sociali e civili dellafolk e popolare, così come canzoni della sua storia personale si intrecciano con le liriche di Franco Arminio.