(Di giovedì 18 luglio 2024) Torino, 18 luglio 2024 – La giornata odierna ha visto lantus assoluta protagonista del mercato: mentre alla Continassa veniva presentato il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, al J-Medical – centro medico del club torinese – arrivava Juan Davidper sostenere le visite mediche. Il colombiano classe 2001 è il nuovo rinforzo per la difesa bianconera a cui garantirà duttilità e qualità. Per assicurarselo, con un contratto valido fino al 30 giugno 2029, lantus ha compiuto ieri un vero e proprio blitz sbaragliando la concorrenza dell’Inter e trovando un accordo con l’Hellas Verona per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. In casa, però, oggi è stata anche la giornata dei saluti: il club bianconero ha infatti annunciato la separazione – dopo cinque anni – da Adrien