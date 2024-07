Calcio Serie D Beu rimane alla Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il classe 2006 ancora under a disposizione di mister Clementi, 18 Luglio 2024 – Xhaferr Beu. Il giovane difensore, classe 2006, in grado di giocare anche a centrocampo e in più ruoli, era stato dato a lungo in estate come corteggiato da squadre anche di categoria superiore mafinerossoblù per la stagione 2024-25. Beu aveva iniziato lo scorso torneo nella Juniores, poi, salito in prima squadra, ha convinto giocando buona parte del campionato da titolare e arrivando pure nella rappresentativa dilettanti. Sarà uno degli under a disposizione di mister Clementi, che da regolamento dovrà utilizzare proprio un 2006 per tutti i 90 minuti, oltre a un classe 2005 e un 2004. ©riproduzione riservata L'articoloD / Beuproviene da Lo sport della Vallesina.