Biden positivo al Covid salta l’evento a Las Vegas Situazione sempre più precaria | un sondaggio ne conferma i sintomi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’annuncio con tanto di rassicurazioni sul caso rimbalza da Washington ai media americani: Joeale presentaleggeri. Il presidente americano avrebbe dovuto partecipare a Lasa un evento di UnidosUS, l’organizzazione che rappresenta gli ispanici e i Latinos in cui – nella campagna in vista delle elezioni del 5 novembre – avrebbe dovuto affrontare temi relativi ai cittadini di origine latino-americana, ma la sua partecipazione è stata cancellata. Andrà in isolamento nella sua casa di Rehoboth. Joeal«Grazie per la vostra pazienza. Purtroppo, ero al telefono con il presidente. Mi ha espresso la sua delusione perché non ha potuto essere con noi oggi. È appena risultatoal», ha comunicato con rammarico Janet Murguia, presidente e Ceo di UnidosUS.