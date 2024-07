Atletica Il Parco Alpi Apuane monopolizza il podio Oro per Sagramoni Santi Fanani Micchi Bianchi e Cristianini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tante vittorie di categoria per gli atleti delche hanno partecipato alla 19ª edizione della “Strafossone“, gara su strada di 8,7 chilometri nella frazione carrarese, valida per il circuito del “Corrilunigiana“. Marco(nella foto) ha dominato la sua categoria (SM40) chiudendo con il tempo di 29’11“. Nella stessa gara vittorie di categoria anche per Luciano(SM65) in 36’57“, per Fabrizio(SM70) in 37’53“ e per Michelangelo(SM55) in 33’10“. Nella gara femminile due vittorie di categoria con Marta(SF35) in 34’33“ e Flavia(SF55) in 38’34“. Ottima gara per Gino Cappelli argento nella categoria SM65 in 37’55“, mentre è bronzo per il giovane Nicola Vanni in 29’12“ nella categoria D. Nell’ordine buone prove per Mirco Toma, Daniele Bazzichi, Luca Salotti, Maurizio Folegnani, Enzo Russo, Claudio Landucci e Maricica Lucaci.