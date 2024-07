Antonio Presti a Tpi | Il nuovo Atelier sul mare non solo un museo albergo ma un luogo dove si educhi alla bellezza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mancavo da questo hotel dell’arte dall’agosto 2020. All’epoca eravamo in piena pandemia e gli incontri conavvenivano indossando la mascherina che lui invece da contestatore non si metteva. Ma non era un no vax.domanda del perché non la indossasse rispondeva che voleva essere libero e che comunque rispettava chi si faceva il vaccino. È senza dubbio un personaggio carismatico, da tanto tempo una luce nella lotta contro la mafia e per la legalità. Del resto il suonegli anni ’90 ha subito più di un attacco incendiario da parte dei mafiosi visto che si rifiutava di pagare il pizzo. Delle bombe ormai non c’è più traccia nelle ricerche su Google e questo lascia l’amaro in bocca.