AEW | Britt Baker ruba una pagina dal playbook di Sting e sorprende Mercedes Monè

(Di giovedì 18 luglio 2024) La D.M.Ddal suo ritorno ha messo nel mirinoMoné, attuale campionessa TBS e NJPW Strong Women’s. La CEO fino ad ora non ha concesso un match per All In ed è sempre apparsa infastidita, cercando di evitare qualunque scontro fisico. Questa notte Mone ha ottenuto dagli EVPs che lafosse bandita dalla puntata speciale numero 250 di Dynamite in modo da potersi concentrare sul suo match titolato contro Nyla Rose. Piccola nota divertente, prima del match la campionessa ha fatto colpo su Kazuchika Okada con la sua “CEO dance” nel backstage.