Abodi attacca Gravina | parole durissime contro il presidente federale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Ministro dello Sport, Andrea, si è detto deluso dalle mosse della Figc dopo il flop della Nazionale a Euro 2024 e in un’intervista a La Stampa ha commentato le ultime novità del calcio italiano, lanciando delle frecciatineGabriele. Ledi“Dopo la disfatta di Berlino mi sembra che la prima mossa sia stata indire le elezioni per il 4 novembre: per riflessione intendevo ben altro. L’emendamento Mulè è stato approvato dopo una sua significativa riformulazione che ha, di fatto, messo a tacere gli oppositori: stabilire, nell’autonomia della Figc, che alla Lega di Serie A siano riconosciuti un peso politico e una rappresentanza superiori all’attuale 12 per cento e ai tre membri all’interno del consiglioè affermare un criterio di equità e buonsenso“.