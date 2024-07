Veronica Peparini le foto prima e dopo il parto | Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza però…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tra i prof più amati della storia di Amici, il celebre talent show di canale 5 condotto da Maria De Filippi, c’è sicuramente, che di recente ha dato alla luce le gemelline Penelope e Ginevra, nate dalla relazione con il ballerino ed ex allievo della scuola Andreas Müller. Pernon si tratta dellaesperienza con la maternità: l’insegnante e coreografa, infatti, era già mamma di Daniele e Olivia, avuti dalla relazione con il coreografo Fabrizio Prolli. Lagemellare che laha dovuto affrontare negli scorsi mesi è stata molto diversa dalle due precedenti, sia perché si trovava in una fase della sua vita diversa, sia per i problemi insorti nei primi mesi dellae che hanno messo a repentaglio la nascita della sue bambine.