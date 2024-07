Troppo rumore in pista C’è uno sforamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’è unoai limiti diconsentiti nell’inizio di stagione dell’Autodromo. Nei giorni scorsi, Arpae ha infatti inviato al Comune i primi dati sulle emissioni acustiche del 2024 del circuito. Non sono quelli di gennaio e febbraio, periodo in cui l’attività inè ridotta al minimo ma che da qualche anno ospita i test F1 della ormai ex AlphaTauri (oggi Racing Bulls), bensì quelli di marzo e aprile. In attesa che vengano resi noti anche quelli dei primi di due mesi dell’anno, nonché quelli di maggio e giugno, nel secondo bimestre del 2024 l’Enzo e Dino Ferrari ha collezionato appunto un’infrazione alla normativa sul. Loche costerà una multa compresa tra i 500 e 1.000 euro a Formula Imola (controllata al 100% da Con.Ami) fa riferimento all’11 marzo, quando nel circuito si sono svolti alcuni test tecnici di vetture da competizione.