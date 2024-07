Tour de France 2024 17esima tappa | El Diablito completa il tris Remco vede il secondo posto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il campione olimpico Richard Carapaz (EF Education EasyPost) ha vinto la diciassettesimadel 111°deda Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy lungo 178 chilometri resi complicati da 2.850 metri di dislivello. Il campione olimpico ha trionfato in solitario precedendo due corridori che, come lui, avevano iniziato la Grande Boucle con la speranza di lottare per la classifica generale. La piazza d’onore, a 37” dall’ecuadoriano, è stata conquistata dall’inglese Simon Yates (Jayco AlUla) con lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) terzo a 57”. Il finale, movimentato dall’ennesimo attacco di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ha generato dei minimi cambiamenti in graduatoria.