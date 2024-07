Toti Nordio | Non voglio giudicare ma posso dire che ho letto l’ordinanza e non ho capito nulla

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “L’iniziativa del Csm ha imposto al ministero il dovere di acquisiredel tribunale, la conosciamo e l’abbiamo. Non lané criticare né commentare,che l’ho letta con grande attenzione. E che, a suo tempo e anche di recente hoe ricon grande attenzione la ‘Fenomenologia dello spirito’ di Hegel e sono riuscito a capirla. Hoquesta ordinanza e non ho”. Così tra l’ironico e il serio il ministro della Giustizia Carlorispondendo al question time alla Camera sulle iniziative ispettive in merito alla vicenda giudiziaria del governatore della Liguria Giovanni: hoe non horicorda poi che “l’indipendenza e l’autonomia della magistratura sono sovrane”.