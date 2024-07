Tennis Bottazzi provoca | Sinner non dovrebbe fare le Olimpiadi mette a rischio il n 1 con gli infortuni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luca, exta e scrittore di libri di, è stato ospite dell’ultima puntata diMania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. L’esperto si è soffermato sui grandi exploit di Jasmine Paolini: “Non ho mai fatto il tifo per nessun giocatore, li ho sempre ammirati tutti: facendo il ricercatore e lo studioso conosco le gesta anche di campioni che giocarono cento anni fa, campioni favolosi che il grande pubblico non conosce. Sono sempre dalla parte del gioco, ilconta più dei campioni perché lui resta e i giocatori passano. La Paolini è stata una cosa folgorante: nessuno è mai partita da così poco per arrivare così in alto, poi questo sorriso e questa predisposizione sempre positiva“. Lucaha poi proseguito sulla numero 5 del mondo: “L’ho trovata un piccolo grande manifesto per ile lo sport in generale.