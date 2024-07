Roma sorpreso nel cortile della scuola in piena notte | ladro fermato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Furti nelle scuole aun ragazzo inall’interno deldi una struttura nel quartiere di Centocelle. Il giovane, stando a quanto emerso, stava studiando un modo per introdursi all’interno. Centocelle, furti nelle scuole:un ragazzo in– (ilcorrierecitta.com)Questa, verso le 3.00, presso l’Istituto Comprensivo “I.C. Sesami”, in via dei Sesami 20, nel quartiere Centocelle, iStazione diCentocelle hannoun cittadino del Marocco di 23 anni aggirarsi all’interno deldell’Istituto e lo hanno. Ierano impegnati in uno specifico servizio di controllo per prevenire i furti all’interno delle scuole, attraverso frequenti passaggi nei pressi.