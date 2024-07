Ristorazione da Otoro81 la ricerca del ‘boccone perfetto’ dello chef nippo-brasiliano Ignacio Hidemasa Ito 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un trend attualissimo trova terreno fertile in Campania: la cucina nikkei, fusione tra la sacralità giapponese e la vivacità sudamericana, una storia secolare che unisce due terre diverse e lontane. Napoli, inespugnabile roccaforte della tradizione, in realtà è essa stessa la testimonianza di una cucina fusion, risultato di commistioni culturali, contaminazioni e dominazioni, da sempre aperta al nuovo. Ed è proprio qui che Ignacio Hidemasa Ito,di famiglia giapponese, dà linfa alla cucina nikkei, una tendenza del momento. Ignacio, oggi alla guida di Otoro 81, ha ottenuto le Tre Bacchette Gambero Rosso nella Guida Sushi 2025 e il Premio Speciale “I Maestri del Sushi”, riservato a soli otto professionisti in Italia. Per lo chef nippo-, napoletano d’adozione, la cucina è una continua sperimentazione e, e la perfezione è un’utopia.