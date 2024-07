Previsioni meteo quando finirà il caldo africano? Giuliacci | Dal 25 luglio cambia tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In questo mese diildi origine africana si sta facendo sentire con tutta la sua forza sull’Italia. Le temperature in molti casi in questi giorni stanno sfiorando o addirittura superando i 40 gradi. Maavrà termine questa canicola divenuta insopportabile per molti cittadini? A fornire una risposta a questa domanda è Marioche sul suo sito.it spiegala situazione cambierà.Leggi anche:, “possente anticiclone”.: ecco quanto durerà il“Ci saranno temperature elevate da nord a sud praticamente inil Paese. – premette Mario– Un’ondata di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità, che come solitamente capita con la presenza dell’Anticiclone Nord-, risultano piuttosto elevati e quindi spingono ulteriormente verso l’alto le temperature percepite.