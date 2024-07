Pontedera siamo tutti noi Abbonamenti in vendita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Partita la squadra, partiti gli. Mentre da lunedì i giocatori hanno iniziato il ritiro precampionato, da ieri ilha dato via libera alla campagnaper la stagione 2024-25, pubblicizzandola con un titolo accattivante: Noi con voi. A ribadire il concetto che l’unione squadra più città fa la forza necessaria per affrontare l’ennesimo difficile campionato di Serie C. "E’ uno slogan semplice, ma allo stesso tempo carico di significato, volto ad una vera e propria unione tra club, settore giovanile, tifoseria e città, perché ilnoi" scrive sul proprio sito ufficiale il club, che per la locandina ha scelto il volto intenso del suo capitano Marcos Espeche, cui fanno da contorno quelli di 8 piccoli calciatori granata.