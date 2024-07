Pier Silvio Berlusconi | Intitolare Malpensa a mio padre? Hanno sbagliato tempi e modi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'intitolazione dell'aeroporto di''è un tema che non mi appassiona. La premessa è che a noi fa piacere tutto ciò che viene intitolato a nostroperché se lo stramerita. Le modalità non penso siano state proprio perfette, neie nei''. Lo ha detto, amministratore delegato di Mediaset, durante la serata per la stampa organizzata ieri sera a Cologno monzese. "Era evidente che si sarebbero accese polemiche. Era opportuno farlo adesso o più avanti? Non lo so. Noi figli non siamo stati informati di questa cosa se non a cose praticamente fatte. Non siamo stati coinvolti e onestamente poco importa'", ha aggiuntoparlando con i giornalisti. "E' peggio però chi fa polemica sulle polemiche e questo lo trovo insopportabile.