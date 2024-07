Piano di Zona di Avellino ecco il bando per 38 assunzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodidi, pubblicato ildi concorso per l’assunzione di 38 figure professionali, tra cui 16 assistenti sociali. Palazzo di Città ha pubblicato ildi gara per 38 figure scelte avranno un contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi. Ilè firmato dal direttore generale del Consorzio Rodolfo De Rosa. Di questi 38 posti di lavoro, 16 sono per il ruolo di Istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1; 3 per Istruttore direttivo economico contabile (D1); 4 per Istruttore direttivo sociologo (D1); 3 per Istruttore direttivo amministrativo (D1); 3 per Istruttore direttivo psicologo (D1); 8 per Istruttore amministrativo (C1); e 1 per Istruttore informatico (C1). Tutte queste figure professionali saranno destinate al welfare d’accesso e all’ufficio didell’Azienda speciale consortile A4.