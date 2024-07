Ondata di Calore in Abruzzo | Pescara Sotto Bollino Rosso per il Sesto Giorno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024)- L'diestremo continua a colpire l', conche registra ilconsecutivoildel Ministero della Salute. Anche per domani e venerdì, il capoluogo adriatico è previsto al livello 3, indicante condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute, non solo per le persone a rischio ma anche per quelle sane e attive. Nella provincia, Castiglione a Casauria ha raggiunto un picco di 40,3 gradi, secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris. Seguono Bussi sul Tirino con 38,9 gradi, Capestrano con 38,7 e Tollo con 38,3. Temperature superiori ai 30 gradi sono state registrate anche in località oltre i mille metri di altitudine. La Protezione Civile dell'ha classificato il rischio incendi come "medio" nella provincia dell'Aquila e "basso" nelle altre tre province.