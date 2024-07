Omicidio di Pierina Paganelli che cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Comincia a emergere qualche elemento di chiarezza nel caso dell’di. La donna, 78 anni, fu assassinata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 in casa sua a Rimini. Il 16 luglio la polizia ha arrestato Louis Dassilva, 34 anni, vicino di casa die unico indagato nella vicenda. Per l’uomo l’accusa è divolontario pluriaggravato. Il movente? Per gli inquirenti sta nella relazione extraconiugale di Dassilva con la vicina di casa Manuela Bianchi, nuora di. La suocera sarebbe stata sul punto di scoprire la relazione e svelarla a suo figlio, marito di Bianchi. Le telecamere di sorveglianza All’origine della svolta nelle indagini ci sono le riprese della telecamera della farmacia, situata di fronte al garage e luogo del delitto, e le intercettazioni fra il presunto omicida e la sua amante il giorno dopo il delitto.