Oman | L' Isis rivendica l' attacco alla moschea | video

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo Stato islamico hato la responsabilità dell'a unamusulmana sciita in, in cui sono morte sei persone lunedì sera.Il gruppo islamista armato ha dichiarato martedì sera che tre dei suoi "attentatori suicidi" hanno sparato ai fedeli nellae hanno scambiato colpi di arma da fuoco con le forze di sicurezza dell'fino a mattina. Il gruppo ha anche pubblicato quello che ha detto essere undell'. L'incidente ha sconvolto un paese che ha evitato la violenza settaria che ha colpito alcuni stati mediorientali, tra cui alcuni dei vicini ricchi di petrolio dell', dopo che l'ha dichiarato uno stato in Iraq e Siria un decennio fa e ha cercato di espandersi in tutta la penisola arabica. Il gruppo considera gli sciiti eretici.