Olimpiadi Parigi 2024 | dove eravamo rimasti? Il medagliere di Tokyo

(Di mercoledì 17 luglio 2024)? Manca sempre meno alledied è tempo di confronti per fissare in modo chiaro e tangibile l’asticella per l’Italia Team. Andiamo allora a rivedere ilfinale di2020, i Giochi che si sono tenuti nel 2021 a causa del Covid, in cui furono gli Stati Uniti a trionfare per un soffio sulla Cina, poi i padroni di casa del Giappone, quindi la Gran Bretagna e il comitato russo che è stato nel frattempo escluso. Al sesto posto l’Australia, poi con dieci medaglie d’oro Olanda, Francia, Germania e proprio l’Italia, decima però in virtù di un minor numero di argenti nonostante il maggior numero di podi. L’obiettivo, non sarà facile, è dunque far meglio di 40 medaglie e 10 ori. ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Stati Uniti 39 41 33 113 2. Cina 38 32 18 88 3. Giappone 27 14 17 58 4. Gran Bretagna 22 21 22 65 5. ROC (Russia) 20 28 23 71 6.