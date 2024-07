Nobody Wants to Die è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Critical Hit Games e PLAION sono felici di annunciare che il titolo noir interattivo,to Die, è. Un’esperienza innovativa che si svolge in una New York futuristica ispirata ai film neo-noir, che offre un’estetica visiva distinta e una trama intrigante. Nei panni del detective James Karra si indaga sulle scene del crimine utilizzando la manipolazione del tempo e la tecnologia avanzata per scoprire indizi e smascherare un assassino in un’epoca in cui la morte appartiene al passato. Guardate il fantastico trailer di lancio qui. Le dichiarazioni di Critical Hit Games “Fin dall’inizio abbiamo voluto creare un gioco visivamente spettacolare e guidato dalla narrazione“, afferma Grzegorz Gole?, CEO e Lead Game Designer di Critical Hit Games.