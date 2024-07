Napoli ‘A’Mare Events’ presenta Emozioni sotto le stelle | Crociera notturna a largo di Capri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA’Mare Events è lieta dire “Emozioneledi”, laevento organizzata in collaborazione con il Teatro Trianon che si terrà la sera di martedì 30 luglio 2024. A bordo della motonave ‘Patrizia’, con partenza da molo Beverello alle ore 18,00, si potrà vivere una serata indimenticabile in mezzo ai faraglioni illuminati dalla luna caprese. Durante questa esclusivaogni momento sarà un’esperienza indimenticabile. Con il Vesuvio e le luci della costa che si allontanano alle spalle, si potrà vivere un momento di spensieratezza e divertimento in uno dei luoghi più belli al mondo. L’esclusiva cena sarà animata da uno spettacolo musicale di altissimo livello a cura di Gennaro Monti e Luca Mennella, patrocinato dal Teatro Trianon la cui direzione artistica è affidata a Marisa Laurito.