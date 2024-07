Metsola rieletta presidente del Parlamento Europeo Gori | Nel mondo c’è forte bisogno di stabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È l’alba della X legislazione dele, nel primo giorno di elezioni e nomine, è già annunciata la prima ufficialità: Robertaè riconfermatadele proseguirà la sua guida per altri due anni e mezzo dopo il suo precedente incarico. La parlamentare maltese ha trionfato senza fatica, assicurandosi la maggioranza con 562 preferenze sulle 623 disponibili, sconfiggendo così la spagnola Irene Montero. “Lavorerò per venire incontro alle aspettative di ogni cittadino – sottolinea-. Sarà unper tutti, in grado di rispettare le promesse; insieme siamo più forti e migliori, creeremo un’Europa per tutti, che ricorda e trae insegnamenti dalle lotte precedenti, diventando accessibile a tutti. Sarà unin grado di costruire, invece che distruggere.