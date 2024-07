Meloni tratta con l’Ue | FdI tentata dal clamoroso sì a Ursula von der Leyen dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Uncambio di rotta all’orizzonte. Con Giorgiache potrebbe alla fine optare per il sì avon der, appoggiando la sua rielezione. Una scelta che potrebbe maturare a poche ore dalla riunione tra il gruppo dei Conservatori e riformisti europei e la stessa von der, che sta cercando una maggioranza per essere nuovamente presidente della Commissione europeale elezioni del 9 giugno. Fonti di Fratelli d’Italia hanno fatto sapere alle agenzie che il capodelegazione italiano Carlo Fidanza è stato il primo a prendere parola in riunione. Ha chiesto un “radicale cambio di passo sul Green Deal, il superamento dell’approccio ideologico che ha caratterizzato la legislatura appena conclusa”.