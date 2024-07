Madre e figlio trovati morti nel Lago di Garda | erano scappati dalla guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una donna di 56 anni e suo19enne sononelle acque deldi. I loro corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Trento nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, dopo l’allarme dato nella serata di ieri dal compagno della donna. Le vittime sono Hanna Shabratska e delOleksiy, entrambi di nazionalità. Originari del Donbass, sitrasferiti in Italia dopo l’inizio della. Come spiega il Corriere del Trentino, ieri mattinapartiti in pullman per trascorrere una giornata ala Riva del. Alla sera, il compagno della donna – non vedendoli rientrare – a denunciarne le scomparse. Analizzando anche i segnali telefonici, le ricerche si sono concentrate nella zona tra Punta Lido e la spiaggia Sabbioni. Nel mattino di oggi sulla spiaggia sono stati rigli asciugamani, i vestiti e le borse dei due.