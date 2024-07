La Chiesa dell’Autostrada un prodigio nel segno del sacro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rondoni La notte che mi fermai, qualche mese fa, a rimirare ladi San Giovannimi parve un capolavoro da esaltare nuovamente. Non solo per la singolare storia di opera voluta e realizzata da un ente, l’Iri, impegnato a costruire quello che allora fu undi autostrada detta del Sole, A1, ma anzitutto perché la sua magnificenza sobria e slanciata, la sua miracolosa bellezza di cementi, disegnate dal genio di Giovanni Michelucci fu pensata a onore della memoria degli operai morti per compiere l’impresa. L’autostrada è metafora della vita. E così come Ungaretti ebbe “fiumi” per segnare la sua vita nomade, come dice nella poesia così titolata, io nomade contemporaneo ho insieme a fiumi e mari anche autostrade, viadotti, getto alto di tangenziali.